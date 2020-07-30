اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس، بعد دعوات من قِبل جماعات متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب، إن 850 مستوطناً اقتحموا المسجد صباح الخميس.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل".

وتدعو هذه المنظمات إلى إقامة معبد الهيكل مكان المسجد الأقصى.

وبدأ المئات من المستوطنين بالتجمع في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح الباكرة استعداداً للاقتحامات.

وحدثت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

ونشر أحد المستوطنين شريط فيديو لنفسه في ساحة المسجد الأقصى وهو يرفع علماً إسرائيلياً، ولكن شرطياً إسرائيلياً طلب منه إخفاء العلم.

عمّان تدين

في المقابل دان الأردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، مطالباً سلطات الاحتلال بالكف عن "الاستفزازات والانتهاكات".

ودان بيان لوزارة الخارجية الأردنية الخميس، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق "الأقصى"، بالقول: إن "ما جرى (الخميس) في المسجد الأقصى المبارك تصرف عبثي غير مسؤول ومرفوض، يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي".

وطالب البيان بـ"احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، باعتباره خالصاً للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً".

ولفت البيان إلى أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه والمشرفة على شؤونه".

كما حذّر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته والتحرك للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المخالفة للوضع القائم والقانون الدولي.

وأكّدت الوزارة أنها "وجهت مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، وطالبت إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين والكف عن الاستفزازات والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.

واليوم الخميس هو يوم صيام لدى اليهود المتدينين، ولكن هذه الجماعات قالت إن بإمكان اليهودي شرب المياه بسبب الأجواء الحارة في حال مشاركته في اقتحام "الأقصى".

وكانت إسرائيل سمحت للمستوطنين باقتحام "الأقصى" منذ 2003، رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.