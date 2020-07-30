سياسة
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مصادر عسكرية للأناضول: النظام المصري أرسل جنوداً إلى شمالي سوريا
أفادت مصادر عسكرية للأناضول بأن النظام المصري أرسل قوات مسلحة مؤخراً إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، لافتة إلى أن نحو 150 جندياً مصرياً دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماة العسكري.
مصادر عسكرية للأناضول: النظام المصري أرسل جنوداً إلى شمالي سوريا
مصادر عسكرية تفيد بأن النظام المصري أرسل جنوداً مؤخراً إلى مناطق شمالي سوريا / AA
30 يوليو 2020

قالت مصادر عسكرية موثوقة للأناضول، الخميس، إن النظام المصري أرسل قواتٍ مسلحة مؤخراً إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جندياً مصرياً دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماة العسكري وسط البلاد، وانتشروا لاحقاً في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن الجنود المصريين يتحركون في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وبالتنسيق معها.

وأضافت المصادر أن الجنود المصريين بأسلحتهم الخفيفة انتشروا على خطوط الجبهة في محيط مدينة سراقب ضد فصائل المعارضة السورية.

ويأتي وصول الجنود المصريين تزامناً مع حشود للمجموعات التابعة لإيران وقوات النظام على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المعتدلة في منطقة خفض التصعيد، حيث ازدادت مؤخراً انتهاكات مجموعات إيران وقوات النظام لوقف إطلاق النار.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران (داعمتان للنظام السوري)، في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.‎

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد على مليون و942 ألفاً إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب بدأ سريانه في اليوم التالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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