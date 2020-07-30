سياسة
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بريطانيا..موظفو الرعاية الصحية يحتجون للمطالبة بزيادة رواتبهم
نظم عاملون بقطاع الرعاية الصحية في بريطانيا وقفة احتجاجية بالعاصمة لندن للمطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية، وتوجه المحتجون للتظاهر أمام مقر رئاسة الوزراء وكتبوا أمامه بأحذيتهم الرقم 540، وهو عدد من فقدوا حياتهم من العاملين بالمجال الصحي بسبب كورونا.
بريطانيا..موظفو الرعاية الصحية يحتجون للمطالبة بزيادة رواتبهم
عاملون بقطاع الرعاية الصحية في بريطانيا ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية / AA
30 يوليو 2020

نظم عاملون بقطاع الرعاية الصحية في بريطانيا وقفة احتجاجية بالعاصمة لندن الأربعاء، للمطالبة بزيادة رواتبهم الشهرية.

واحتشد ما يقرب من 200 شخص من العاملين بالقطاع الصحي أمام مستشفى "سانت توماس"، التي رقد فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون حينما أصيب بفيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي.

وعقب ذلك توجه المحتجون صوب شارع "داوننغ ستريت" بحي "وستمنستر" حيث يوجد مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس الوزراء، ومروا في طريقهم بجسر "وستمنستر" ومقر البرلمان، وارتدى المحتجون الأقنعة، محافظين على مبدأ التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا

وكتب المحتجون أمام مقر رئاسة الوزراء الرقم 540، وهو عدد من فقدوا حياتهم من العاملين بالمجال الصحي من جرّاء إصابتهم بالوباء.

واستخدم المحتجون في كتابة هذا الرقم أحذية من فقدوا حياتهم من العاملين بالمجال الصحي، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها المشاكل التي يعانون منها بسبب إهمال الحكومة في المجال الصحي، وفي مقدمتها نقص معدات الحماية الشخصية.

كما طالبوا بمكافأة الأداء الذي قدموه في التصدي للفيروس، من خلال زيادة الرواتب التي يحصلون عليها من الدولة، ورفع بعض المحتجين لافتات كتبوا عليها "التصفيق لا يكفي لدفع الفواتير"، و"نحن نريد أجراً عادلًا".

ومن المنتظر أن يشهد شهر أغسطس/آب المقبل مزيدًا من الفعاليات الاحتجاجية للعاملين بالمجال الصحي في عدد من المدن البريطانية.

يًذكر أن ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا بما في ذلك رئيس الوزراء جونسون، دأبوا على التصفيق لموظفى الرعاية الصحية الذين يعملون بجد في التصدي لجائحة كورونا، فى تمام الساعة الثامنة مساء كل خميس، بالتوقيت المحلي.

غير أن نقص معدات الوقاية الشخصية، مثل الأقنعة وما شابهها، بالنسبة إلى موظفي الرعاية الصحية بات يشكل أزمة بعد نقص المخزون منها بشكل سريع.

وسبق أن قدمت تركيا مساعدات عبارة عن مستلزمات طبية لبريطانيا لمساعدتها على سد هذا العجز.

وفي مارس/آذار الماضي أصيب رئيس الوزراء جونسون بفيروس كورونا، وخضع للعلاج لمدة أسبوع كامل في مستشفى "سانت توماس" التي احتشد أمامها المحتجون.

وبلغ إجمالي الوفيات ببريطانيا من جرّاء الإصابة بالفيروس 45 ألفاً و961 حالة حتى مساء الأربعاء، بحسب أرقام رسمية.

وحتى فجر الخميس تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 17 مليوناً و133 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 668 ألفاً، وتعافى أكثر من 10 ملايين و659 ألفاً، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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