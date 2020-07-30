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وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وواشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات متصلة بالنظام السوري بينهم نجل الأسد.

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وزير الدفاع التركي: نبذل قصارى جهدنا من أجل استقرار ليبيا ووحدة أراضيها

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساعدة أشقائها الليبيين، من أجل إحلال وقف إطلاق النار والاستقرار ووحدة الأراضي في ليبيا، قائلاً إن تركيا تواصل علاقات التعاون مع ليبيا منذ 500 عام. [TRT عربي]

والبعثة الأممية في ليبيا تحمل مليشيا الانقلابي خليفة حفتر مسؤولية مقتل وإصابة مدنيين وأطفال بزرع متفجرات بضواحي العاصمة طرابلس، واتهمته بالتسبب في مقتل 75 شخصاً وإصابة 212 آخرين في البلاد، وهو ما يعادل 80% من ضحايا النزاع خلال الربع الثاني من العام 2020. [الأناضول]

بينهم نجل الأسد.. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات متصلة بالنظام السوري

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بسوريا تستهدف 4 أفراد وعدة كيانات مرتبطة بالنظام السوري، بينهم حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، والفرقة الأولى بجيش النظام السوري. [TRT عربي]

كما شملت العقوبات شركة "آدم للتجارة والاستثمار"، وشركة "تي دبلايو" ، وشركة "نقطة تقاطع"، وفندق الجلاء، ومركزَي "المالكي"، و"قاسيون" التجاريين، ومفروشات "لاروسا"، وشركة "مروج الشام للاستثمار والسياحة"، ومجمع "يلبغا العقاري". [الأناضول]