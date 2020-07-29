سياسة
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أذربيجان تسقط طائرة مسيَّرة للجيش الأرميني
أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن جيش بلادها أسقط طائرة مسيَّرة تابعة للجيش الأرميني فوق المنطقة الحدودية بين البلدين، في أثناء إجرائها استطلاعاً فوق مواقع أذرية بولاية توفوز الحدودية.
أذربيجان تسقط طائرة مسيَّرة للجيش الأرميني
نشرت وزارة الدفاع الأذرية صوراً للطائرة المسيرة التي أُسقِطَت / AA
29 يوليو 2020

أسقط الجيش الأذري الأربعاء، طائرة مسيَّرة تابعة للجيش الأرميني فوق المنطقة الحدودية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذرية، بأن قوات من الجيش استهدفت طائرة مسيرة لأرمينيا في أثناء إجرائها استطلاعاً فوق مواقع أذرية في ولاية توفوز الحدودية، ونشرت الوزارة صوراً للطائرة المسيَّرة التي أُسقِطَت.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، تصاعد التوتر مجدداً بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذرية تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية على قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت وزارة دفاع أذربيجان أنها ردت بالمثل على نيران القوات الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وتحتلّ أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية، وهي تضمّ إقليم قره باغ (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى (غرب)، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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