تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إجراء تدريبات عسكرية لعناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي في مناطق سيطرة الأخير شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن القوات الأمريكية والفرنسية أجرت خلال شهر يوليو/تموز الجاري 3 تدريبات عسكرية لعناصر التنظيم الإرهابي، شملت أسلحة وتقنيات عسكرية مختلفة.

وأوضحت المصادر أن التدريبات جرت في كل من جبل عبد العزيز غربي الحسكة، وحقل العمر النفطي، واستمرت في مجموعها 9 أيام.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الفرنسية تولت مهمة تدريب عناصر YPG الإرهابية على المدفعية، فيما تكفلت القوات الأمريكية بباقي جوانب التدريب.

وشملت التدريبات عمليات الإنزال الجوي وتحديد الأهداف عبر طائرات الاستطلاع ومهاجمتها عبر البر، والتدريب على التصدي لهجوم مفترض على القواعد العسكرية.

وجرى خلال التدريب كذلك تخصيص سيارات محترقة أو معطلة، واستهدافها بالمدفعية.

وفي مناطق سيطرة YPG/PKK الإرهابي شرقي سوريا نحو 600 جندي أمريكي و200 جندي فرنسي، يقدّمون الدعم العسكري للتنظيم باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش.