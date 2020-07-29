سياسة
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بعد الاتهامات الموجهة لتيك توك.. الصين تنفي تدخلها في الانتخابات الأمريكية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده لن تتدخل "في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني"، نافياً "الاتهام بأن منصة "تيك توك" تتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال إنه "محض افتراء".
بعد الاتهامات الموجهة لتيك توك.. الصين تنفي تدخلها في الانتخابات الأمريكية
جاء الإعلان الصيني بعد زعم بعض المشرعين الأمريكيين أن منصة "تيك توك" قد تحاول التلاعب بالمناقشات السياسية / Reuters
29 يوليو 2020

أكدت الصين الأربعاء، أنها "لن تتدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني، حسب إعلام محلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي ببكين: "الصين ليس لديها مصلحة ولن تتدخل في الانتخابات الأمريكية، والاتهام بأن منصة تيك توك تتدخل في الانتخابات الأمريكية هو محض افتراء"، حسب صحيفة غلوبال تايمز.

وتعدّ "تيك توك" شبكةً اجتماعية صينية ومنصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا.

وجاء الإعلان الصيني بعد زعم بعض المشرعين الأمريكيين أن منصة "تيك توك" قد تحاول التلاعب بالمناقشات السياسية المتعلقة باستطلاعات الرأي الرئاسية.

وكان مجموعة من النواب الأمريكيين قالوا في رسالة: "نحن قلقون للغاية بشأن إمكانية استخدام (الحزب الشيوعي الصيني) سيطرته على تيك توك لإثارة الخلاف أو التلاعب بالمحادثات (السياسية) لإثارة الخلاف بين الأمريكيين وتحقيق النتائج السياسية التي ينشدها".

ووجّه الرسالة نواب من بينهم ماركو روبيو، وتوم كوتون، إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما نفت منصة "تيك توك" ذلك الادعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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