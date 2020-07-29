سياسة
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تطبيقاً لاتفاق الرياض.. هادي يعيد تكليف عبدالملك تشكيل حكومة جديدة
أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأنه صدر اليوم قرار من رئيس الجمهورية قضت مادته الأولى بتكليف معين عبد الملك سعيد تشكيل الحكومة الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب بناءً على اتفاق الرياض.
تطبيقاً لاتفاق الرياض.. هادي يعيد تكليف عبدالملك تشكيل حكومة جديدة
الرئيس اليمني يكلف رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك تشكيل الحكومة الجديدة
29 يوليو 2020

كلّف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأربعاء، رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، تشكيل الحكومة الجديدة بناءً على "اتفاق الرياض" الموقَّع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأنه صدر اليوم قرار من رئيس الجمهورية قضت مادته الأولى بتكليف معين عبد الملك سعيد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقضت المادة الثانية من القرار بأن تستمر الحكومة الحالية في مهامّ تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة (مناصفة بين الشمال والجنوب بناءً على اتفاق الرياض).

وفجر الأربعاء عيّن الرئيس هادي، أحمد حامد لملس محافظاً جديداً لمحافظة عدن، خلفاً لأحمد سالم ربيع، الذي كان يشغل المنصب منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

كما عيّن العميد محمد أحمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن، ويرقى إلى رتبة لواء.

ولملس هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ويشغل منصب الأمين العامّ للمجلس.

وتأتي تعيينات هادي بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتضمنت الآلية تَخلِّي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

بدوره أعلن المجلس الانتقالي فجر الأربعاء، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب 3 أشهر من إعلانه حكماً ذاتياً فيها.

وقوبل إعلان المجلس الانتقالي في 26 أبريل/نيسان الماضي، ما سماه "إدارة ذاتية" لمحافظات الجنوب الجنوبي، برفض عربي ودولي.

كما رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية حينها، من أصل 8، إعلان الانتقالي، وأكدت تمسُّكها بالشرعية والرئيس اليمني هادي.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهداف إماراتية خاصَّة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبو ظبي صحة هذا الاتهام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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