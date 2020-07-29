سياسة
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الجيش الليبي يؤكد جاهزيته لصد أي هجوم "محتمل" لمليشيات حفتر
أكّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للجيش الليبي ناصر القايد أن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم "محتمل" من مليشيات خليفة حفتر. وتنتظر جبهة "سرت الجفرة" ما تسفر عنه مفاوضات في الكواليس بين قوى عالمية وإقليمية، لنزع فتيل الحرب.
الجيش الليبي يؤكد جاهزيته لصد أي هجوم "محتمل" لمليشيات حفتر
الجيش الليبي يعلن أنه مستعد للتصدي لأي هجوم "محتمل" من مليشيات خليفة حفتر / AA
29 يوليو 2020

أعلن الجيش الليبي الأربعاء، جاهزيته للتصدي لأي هجوم "محتمل" من مليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريح متلفز لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للجيش الليبي ناصر القايد، بثته فضائية "فبراير" المحلية الخاصة.

وقال القايد إن "المرتزقة التي جلبها مجرم الحرب (حفتر) إلى الأراضي الليبية، يقومون حالياً ببعض التحصينات الدفاعية في سرت والجفرة، لأنهم يعلمون بعدم قدرتهم على التصدي لقوات الجيش الليبي في حالة الهجوم".

وأضاف: "قواتنا تستعد وترصد هذه التحركات بدقة وتأخذها في الاعتبار، هناك مؤشرات باستعداد هذه القوة (مليشيا حفتر) للهجوم من خلال جلب المرتزقة الجنجويد (السودانيين) والسوريين، وحفر الخنادق وزرع الألغام".

وتابع القايد بأن العسكريين يأخذون هذه المؤشرات في الاعتبار، ويستعدون لأي احتمالات للهجوم المعادي.

وتنتظر جبهة "سرت الجفرة" الليبية، ما تسفر عنه مفاوضات في الكواليس بين قوى عالمية وإقليمية، لنزع فتيل حرب وشيكة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن أن تلقي بثقلها "الدبلوماسي" لتثبيت و قف إطلاق النار في ليبيا، تعيد موسكو عبر مرتزقة "فاغنر" الانتشار والانسحاب خلف خطوط المواجهة، مع تأكيد رغبتها في إيجاد حل سلمي.

وشنت مليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، انطلقت مؤخراً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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