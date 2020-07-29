سياسة
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الخارجية التونسية تجدد دعم بلادها لحكومة السراج الشرعية في ليبيا
جددت الخارجية التونسية، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، ونظيرته التونسية بالإنابة سلمى النيفر، تأكيد استمرار دعم بلادها للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، برئاسة فائز السراج.
الخارجية التونسية تجدد دعم بلادها لحكومة السراج الشرعية في ليبيا
الخارجية التونسية تجدد دعم بلادها لحكومة السراج في ليبيا / AA
29 يوليو 2020

جددت الخارجية التونسية، الأربعاء، تأكيد استمرار دعم بلادها للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، برئاسة فائز السراج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، ونظيرته التونسية بالإنابة سلمى النيفر، وفق بيان للخارجية الليبية.

وذكر البيان أن الوزيرة التونسية أكدت استمرار دعم بلادها للحكومة الليبية.

وأعربت النيفر، عن تطلع تونس إلى "إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي إلى استقرار البلاد على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

بدوره، أكد سيالة ضرورة استمرار التنسيق بين ليبيا وتونس، بهدف بلورة رؤى موحدة حول القضايا التي تمس البلدين.

واستعرض خلال الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات في الملف الليبي، بحسب البيان ذاته.

ويأتي تجديد دعم تونس للحكومة الليبية المعترف بها دولياً في ظل اضطرابات سياسية تشهدها تونس في الآونة الأخيرة، فقبل أسبوع، أعلنت 4 كتل نيابية، في مؤتمر صحفي، رسمياً إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعاً.

وعلّلت خطوتها بأنها "جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي دون الرجوع إلى مكتب البرلمان.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، أكدت تونس كامل دعمها للحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، وأعربت عن تأييدها لحل سياسي ينهي النزاع في جارتها الجنوبية.

وشنت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وسط دعوات واسعة، حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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