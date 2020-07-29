أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الأربعاء، مرسوماً بإجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أنها ستحدد الموعد في غضون 10 أيام.

وقال الديوان الملكي الأردني: "صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم، بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق أحكام القانون".

من جانبها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات وفق ما أورد تلفزيون "المملكة" (حكومي)، بأنها ستحدد موعد الانتخابات خلال 10 أيام.

والانتخابات المقبلة هي انتخابات عادية بعدما أنهى مجلس النواب الحالي الذي انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، دورته العادية الأخيرة في 10 مايو/أيار 2020.

واستناداً إلى الدستور، تُجرَى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الأشهر الأربعة السابقة لانتهاء عمر البرلمان الحالي (في سبتمبر/أيلول المقبل).

ويعني المرسوم الملكي الصادر اليوم، حل البرلمان ورحيلاً وشيكاً للحكومة.

إذ ينص الدستور أيضاً، على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها".

وقبيل أيام قليلة من انتشار فيروس "كورونا" في المملكة، حسم عاهل الأردن الجدل حول الانتخابات بقوله في 25 فبراير/شباط الماضي: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام".‎