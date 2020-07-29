سياسة
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تركيا تستنكر مزاعم تتهمها بدعم احتجاجات يشهدها لبنان
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوي مزاعم بعض الساسة اللبنانيين، الذين قالوا إن أنقرة تدعم الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، وإن لها "رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة".
تركيا تستنكر مزاعم تتهمها بدعم احتجاجات يشهدها لبنان
أقصوي يقول إن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره / AA
29 يوليو 2020

أعربت أنقرة عن استنكارها تصريحات أدلى بعض الساسة اللبنانيين مؤخراً، زعموا أن تركيا تدعم الاحتجاجات التي يشهدها الشمال اللبناني، وأن لها "رغبة في زيادة مساحة نفوذها بتلك المنطقة".

وجاء الاستنكار التركي في بيان صادر عن حامي آقصوي متحدث وزارة الخارجية، رداً على تلك المزاعم التي أكد أنها "غير صحيحة مطلقاً".

وتابع المسؤول التركي قائلاً: "ومن ثم ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد".

وأشار آقصوي إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره".

وأضاف: "ومن يثيرون هذه المزاعم في مواقع تمكنهم جيداً من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم ويتدخلون في شؤونه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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