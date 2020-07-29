قررت 8 دول عربية حتى مساء الثلاثاء، منع إقامة صلاة عيد الأضحى الجمعة، في عموم المساجد والساحات، خشية تفشِّي فيروس "كورونا"، بينما قررت 7 أخرى إقامتها جزئياً أو كلياً، فيما لم تعلن 7 متبقية عن موقفها بعد.

ووفق قرارات رسمية، جاء الموقف من أداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة على النحو التالي:

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البحرين

قررت إدارة الأوقاف بالبحرين، قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من مساجد المملكة كافة، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

المغرب

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان، منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة، كإجراء احترازي.

الجزائر

قالت اللجنة الوزارية للفتوى عبر بيان، إن صلاة عيد الأضحى تؤدَّى في البيوت جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

سوريا

أعلنت وزارة الأوقاف بالحكومة التابعة للنظام عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظتَي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الوباء.

سلطنةعمان

قررت اللجنة العليا المكلفة مواجهة "كورونا" الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكل أنواعها، بخاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

الإمارات

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات سيف الظاهري في تصريح صحفي، أنه تقررت إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تُبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة

مصر

أعلنت الحكومة المصرية في بيان، السماح بأداء صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى فقط، وبعدد محدود من المصلين، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات.

العراق

أعلنت وزارتا الداخلية والصحة في بيان مشترك، فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي "الفيروس". وهو ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

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لبنان

وفق بيان للإفتاء اللبنانية، ستقوم الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين (بالعاصمة).

ودعت الأوقاف الإسلامية في لبنان في البيان ذاته، المصلين بالتزام الشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد بالوضوء بالمنزل وفحص قبل دخول المسجد ووضع الكمامات وإحضار سجادة صلاة خاصة والتباعد ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى.

السودان

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق شروط صحية محددة، بسبب جائحة كورونا.

فلسطين

قررت الحكومة الفلسطينية إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات العامة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، على أهمية التزام إجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.

الكويت

قال المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع التزام شروط وزارة الصحة في هذا الشأن.

الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى، في كل جوامع المملكة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة، مع التزام إرشادات الصحة والسلامة العامة.

السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية عبر بيان في 13 يوليو/تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيأة فقط (من دون تحديدها).

وأفادت الوزارة الأحد، بتحديد مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء صلاة العيد.

قطر

أعلنت السلطات القطرية الأحد، تفاصيل المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي فرضتها بسبب تفشي "كورونا"، وتشمل إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

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لم تعلن بعد 7 دول عربية مواقفها رسمياً من أداء صلادة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة.

وهذه الدول هي: ليبيا واليمن وتونس والصومال وموريتانيا وجييوتي وجزر القمر.

وأصاب "كورونا" حتى صباح الأربعاء، أكثر من 16 مليون و899 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 663 ألفاً، وتعافى نحو 10 ملايين و462 ألفاً، حسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.