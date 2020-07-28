سياسة
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مصر.. إعدام 7 "أُدينوا" بقتل شرطي خلال فضّ مشاجرة
أفادت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص "أُدينوا" قبل نحو عامين بـ"قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال وجوده لفضّ مشاجرة عام 2013.
مصر.. إعدام 7 "أُدينوا" بقتل شرطي خلال فضّ مشاجرة
وسائل إعلام مصرية تفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص "أُدينوا" قبل نحو عامين بـ"قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه" / AA
28 يوليو 2020

أفادت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص "أُدينوا" قبل نحو عامين بـ"قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه"، خلال وجوده لفضّ مشاجرة عام 2013.

وأوضحت المصادر، وبينها صحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، بأن "مصلحة السجون نفّذت قرار محكمة الجنايات بإعدام سبعة أفراد قتلوا ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013".

وأشارت إلى أن واقعة القتل حدثت "في أثناء فضّ قوة أمنية مشاجرة بالمنطقة حينذاك".

وقالت الأهرام إن الواقعة "تعود إلى عام 2013 عند نشوب مشاجرة بين طرفين بإحدى مناطق محافظة الإسماعيلية، قبل أن يطلق أشخاص النار على ضابط وصل إلى المنطقة لمتابعة الحالة الأمنية، ليلقى مصرعه في الحال، ويتم الاستيلاء على سلاحه الحكومي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر)، حكماً سابقاً لمحكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام الأشخاص السبعة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من عائلات من نُفذ بحقهم حكم الإعدام.

ورفضت مصر في السنوات الأخيرة، انتقادات حقوقية دولية بشأن تنفيذ أحكام إعدام، إذ دعا المنتقدون إلى إلغاء هذه العقوبة.

وعادة ما تقول القاهرة إنها تلتزم القانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحرص على استفادة المتهمين من كل درجات الطعن القانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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