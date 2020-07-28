قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدداً من المشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي، قرب السياج الحدودي مع لبنان.

وأضاف في بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر: "الحادث قيد مراقبة قوات الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن "التفاصيل قيد الفحص".

ولم يوضّح الجيش في بيانه ما إذا كان الحديث يدور عن مسلحين من حزب الله اللبناني أو عن غيرهم.

فيما أفادت هيئة البث الرسمية بأن الجيش وجّه سكان المنطقة المتاخمة للحدود مع لبنان بالتزام منازلهم حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان للمتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، تعزيز قيادته العسكرية الشمالية (مسؤولة عن الحدود مع سوريا ولبنان)، بأنظمة حديثة".

ومن جهة أخرى قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الثلاثاء، إن تل أبيب تخشى "هجوماً" من حزب الله اللبناني خلال 48 ساعة.

وأضافت أن تعزيز إسرائيل للصواريخ الدقيقة والقوات الخاصة على الحدود مع لبنان يأتي في إطار إمكانية حدوث تصعيد.

وعززت إسرائيل منظومة صواريخها على الحدود "لتحذير الأمين العامّ لحزب الله حسن نصر الله من رد إسرائيلي قاسٍ" حسب الهيئة.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن نصر الله مصمّم على شنّ هجوم رداً على مقتل أحد عناصره في قصف جوي على موقع قرب العاصمة السورية دمشق في 20 يوليو/تموز الجاري، وفق المصدر ذاته.

والاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم لحزب الله، حاول تنفيذه في منطقة جبل الروس الحدودية.

لكنّ حزب الله، نفى أنه أقدم على تنفيذ أي عملية من هذا النوع، وقال إن إسرائيل "فبركت الهجوم".

39 خرقاً إسرائيلياً للأجواء اللبنانية

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت الثلاثاء، تسجيل 39 خرقاً جويّاً "معادياً" (من إسرائيل) خلال يومين.

وقالت القيادة في بيان: "اعتباراً من الثلاثاء الساعة 01:20 ولغاية الساعة 13:55، سُجّل 10 خروقات جويّة معاديّة تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأضافت: "اعتباراً من الاثنين الساعة 00:50 ولغاية الثلاثاء الساعة 00:05، تم تسجيل 29 خرقاً جوياً معادياً تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وشدّدت قيادة الجيش اللبناني على متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقرر لبنان في وقت سابق، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة حزب الله اللبنانية للتسلل عبر حدود لبنان، وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن إسرائيل أطلقت عشرات القذائف على منطقة مزارع شبعا المتنازَع عليها، بزعم التصدي لمحاولة التسلل المزعومة.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، عودة الهدوء إلى منطقة عمليات يونيفيل" في لبنان، وأن القوة الأممية بدأت تحقيقاً لتحديد ملابسات ما حدث في المنطقة.

وفي عام 2006 نشبت حرب بين حزب الله وإسرائيل، استمرت لمدة شهر، وأودت بحياة نحو 1200 شخص في لبنان، أغلبهم مدنيون، إضافة إلى 160 إسرائيلياً أغلبهم عسكريون.