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أردوغان يفتتح دير "سوميلا" أحد أقدم معالم الأرثودكس، ووزير الخارجية اليوناني يبدي استعداد بلاده للحوار مع تركيا.

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أردوغان يفتتح دير "سوميلا" بعد ترميمه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دير سوميلا التاريخي بولاية طرابزون (شمال)، يُعَدّ نموذجاً لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري، حسب ما جاء في كلمة له الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح القسم الثاني من الدير التاريخي بعد ترميمه. [TRT عربي]

وأضاف: "لو كنا أمة تستهدف رموز المعتقدات الأخرى لَما بقي دير سوميلا قائماً بعد مرور 5 قرون تحت حكمنا"، وتابع: "نلفت انتباه من ينتقدون تركيا إلى دير سوميلا، الذي يعد نموذجاً حياً لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري". [الأناضول]

ومضى قائلاً: "مواطنونا الأرثوذكس سيؤدُّون طقوس مريم العذراء بدير سوميلا في طرابزون يوم 15 أغسطس/آب إثر ترميمه"، ولفت إلى أن ماضي دير سوميلا المكون من سلسلة أبنية محفورة في الصخور، يمتدّ إلى نحو 1600 عام. [TRT عربي]

وزير الخارجية اليوناني يبدي استعداد بلاده للحوار مع تركيا

أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده للحوار مع تركيا من دون ضغوط، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة اليونانية أثينا، أشار فيه إلى أن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمن في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط. [TRT عربي]

وتَطرَّق ديندياس إلى تصريحات متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن حول أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، قائلاً: "مستعدون للحوار مع تركيا من دون ضغوط أو تهديد"، ولفت إلى اللقاء الذي جمع لايا مع نظيرها التركي مولود جاوش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة الاثنين، وقال: "وفقاً للانطباع الذي وصل إلينا فإن تركيا ترغب في الحوار مع أثينا". [الأناضول]

وفي تصريحات سابقة الثلاثاء، نوّه قالن بوجود أرضية للحوار مع اليونان، مؤكداً استعداد بلاده لإجراء محادثات معها في القضايا الثنائية كافة من دون قيد أو شرط مسبق، للعمل من أجل أن يعود شرقي المتوسط من كونه ساحة صراع إلى بحر للسلام. [TRT عربي]