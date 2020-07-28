سياسة
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أقار: الدعم الخارجي لحفتر هو العائق الأكبر أمام السلام في ليبيا
شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن الدعم الخارجي الذي يتلقاه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا يمثّل العائق الأكبر أمام السلام في هذا البلد، وقال إن هدف تركيا الرئيسي في ليبيا، هو إيجاد حلّ سياسي شامل بقيادة الليبيين أنفسهم.
أقار: الدعم الخارجي لحفتر هو العائق الأكبر أمام السلام في ليبيا
أقار: هدف تركيا الرئيسي في ليبيا هو إيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبيين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها / AA
28 يوليو 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الدعم الخارجي الذي يتلقاه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا يمثّل العائق الأكبر أمام السلام في هذا البلد.

جاء ذلك خلال مشاركته الثلاثاء، في ندوة افتراضية نظمها "وقف التراث التركي" (مؤسسة فكرية مقرها واشنطن)، تحت عنوان "استراتيجية تركيا الدفاعية وآخر المستجدات في المنطقة".

وأكد أقار أن هدف تركيا الرئيسي في ليبيا، هو إيجاد حل سياسي شامل بقيادة الليبيين أنفسهم، يضمن وحدة ترابها واستقلالها وسيادتها.

ولفت وزير الدفاع إلى أن بعض الدول مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية يدّعي تأييده الحل السياسي في ليبيا، فيما تواصل تزويد حفتر بالسلاح والمعدات العسكرية، وأكد أن هذا الدعم الخارجي هو العائق الأكبر أمام السلام والاستقرار في ليبيا.

وشدّد أقار على تعاون تركيا مع الأطراف كافةً الداعمة للحل السياسي في ليبيا، وأنها ستواصل دعم الحكومة الليبية، ولفت إلى أنه رغم تعاطي الحكومة الليبية بإيجابية مع مخرجات مؤتمر برلين وغيره من مبادرات السلام، فإن حفتر تَهرَّب في كل مرة من تلك المبادرات.

من ناحية أخرى لفت الوزير أقار إلى امتلاك تركيا حدوداً بطول نحو 1800 كلم في شرق البحر المتوسط، وشدّد على أن "مشاريع الطاقة التي تُقصِي تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط محكوم عليها بالفشل"، وأضاف: "نؤمن بأن السلام والاستقرار في المنطقة يمكن تحقيقهما عبر الحوار".

وفي ما يخصّ الشأن السوري، أكّد أقار احترام تركيا وحدة أراضي جيرانها بمن فيهم سوريا، كما أشار إلى أنه ليس لدى تركيا أي مشكلة، لا مع الأكراد ولا مع أي قومية أخرى في المنطقة.

وشدّد على أنه كما لا يمثّل تنظيم داعش المسلمين، فإن تنظيم PKK لا يمثّل الأكراد، وأضاف: "الأكراد أشقّاؤنا، ونضالنا الوحيد ضد YPG/PKK وبقية التنظيمات الإرهابية".

ولفت أقار إلى استمرار تركيا في السعي من أجل إحلال سلام دائم في سوريا، وأضاف: "نرغب في رؤية سوريا مدنية وديمقراطية ذات كيان سياسي موحَّد".

كما شدّد على أن تركيا ستواصل الردّ في إطار حقّ الدفاع المشروع عن النفس، على أي هجوم ضدّها من النظام السوري أو أي تنظيم إرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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