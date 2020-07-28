قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دير سوميلا التاريخي بولاية طرابزون (شمال)، يُعَدّ نموذجاً لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري.

جاء ذلك في كلمة أردوغان الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح القسم الثاني من الدير التاريخي بعد ترميمه.

وأضاف: "لو كنا أمة تستهدف رموز المعتقدات الأخرى لَما بقي دير سوميلا قائماً بعد مرور 5 قرون تحت حكمنا".

وتابع أردوغان: "نلفت انتباه من ينتقدون تركيا إلى دير سوميلا، الذي يعد نموذجاً حياً لحفاظ تركيا على أي تراث حضاري".

ومضى قائلاً: "مواطنونا الأرثوذكس سيؤدّون طقوس مريم العذراء بدير سوميلا في طرابزون يوم 15 أغسطس/آب إثر ترميمه".

ولفت أردوغان إلى أن ماضي دير سوميلا المكون من سلسلة أبنية محفورة في الصخور، يمتدّ إلى نحو 1600 عام.

ونوه بأنه يمكن ملاحظة آثار كل الحضارات التي سادت المنطقة في دير سوميلا، لافتاً إلى أن دير سوميلا عاش عصره الذهبي في القرن التاسع عشر.

وأشار أردوغان إلى إخلاء الدير عقب الاحتلال الروسي للمنطقة إبان الحرب العالمية الأولى.

وشدّد على حرص تركيا على ترميم مختلف المعالم التاريخية الأثرية على أراضيها والحفاظ عليها.

في المقابل لفت أردوغان إلى حصول "إبادة جماعية ثقافية" بكل معنى للكلمة، للمعالم التي خلّفها الأجداد في المناطق التي انسحب منها العثمانيون قبل نحو قرن.

وأوضح أن تلك الآثار تَعرَّض معظمها للدمار أو للإحراق أو الإهمال، ليكون مصيرها الزوال، مستشهداً بما حدث للآثار العثمانية في إحدى مدن البلقان (لم يسمها)، إذ لفت إلى أن تلك المدينة كانت تضمّ 300 مسجد لدى انسحاب العثمانيين، لم يبقَ منها سوى مسجد واحد صامد إلى يومنا هذا.

كما تَطرَّق إلى مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول الذي فُتح للعبادة مجدداً بعدما كان متحفاً، وأردف أردوغان: "أعتقد أننا نستحق الثناء على إحيائنا آيا صوفيا ومحافظتنا عليه".

وشدّد أردوغان على أنه لا يحقّ لأي دولة غربية انتقاد تركيا في ما يخص الحفاظ على الآثار التاريخية، مؤكداً أن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة مسجداً كما كان بعد فتح إسطنبول عام 1453، ينبغي أن لا يكون مصدر إزعاج للآخرين.

ولفت أردوغان إلى أن "الذين لا يستطيعون تقبُّل وجود الأمة التركية في منطقة الأناضول الممتدّ لألف عام، عبّروا عن حقدهم مجدداً بذريعة آيا صوفيا".

من ناحية أخرى قال الرئيس التركي: "سنكافح في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية كافة، سواء من أجلنا أو من أجل أصدقائنا".