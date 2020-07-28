سياسة
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البحرية الأمريكية: تدريبات إيران في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
قالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس ريبيكا ريباريتش، إن واشنطن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات، مضيفةً: "نرى دائما هذا النوع من السلوك متهوراً وغير مسؤول".
البحرية الأمريكية: تدريبات إيران في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة
البحرية الأمريكية تنتقد تدريبات إيرانية في مياه الخليج تستهدف مجسماً لحاملة طائرات أمريكية / AFP
28 يوليو 2020

وصفت البحرية الأمريكية الثلاثاء، تدريبات إيرانية شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج، بـ"المتهورة وغير المسؤولة"، مؤكدةً في الوقت ذاته أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية.

وقالت المتحدثة باسم الاسطول الخامس ريبيكا ريباريتش "نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات"، مضيفةً: "نرى دائماً هذا النوع من السلوك متهوراً وغير مسؤول".

وتابعت ريباريتش: "هذه التدريبات لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به".

وأكدت المتحدثة باسم الأسطول الخامس: "تؤدّي البحرية الأمريكية تدريبات دفاعية مع شركائنا لتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة، في حين تُجري إيران مناورات هجومية في محاولة للتخويف".

وفجّر الحرس الثوري الإيراني مجسَّماً لحاملة طائرات أمريكية بصواريخ الثلاثاء، خلال تدريبات عسكرية في مياه الخليج، وفق ما أعلنه التليفزيون الرسمي.

وجرت التدريبات التي أُطلقَ عليها "مناورات الرسول الأعظم الـ14"، حسب النسخة العربية من وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي لخُمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت اللقطات نموذجاً لحاملة الطائرات الأمريكية من فئة "نيميتز" في وجود صفوف من مجسمات طائرات مقاتلة على جانبي مدرج الهبوط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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