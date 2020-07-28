حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء، من ظهور بوادر موجة ثانية لفيروس كورونا في دول أوروبية.

وقال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إنّ دور حكومته "اتخاذ إجراءات بمجرد ملاحظتهم علامات تدل على موجة ثانية من كورونا".

جاءت تصريحات جونسون في معرض دفاعه عن قرار حكومته فرض حجر صحي إلزامي على القادمين من إسبانيا.

وأوضح قائلاً: "ما يتعين علينا هو اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، إذ نعتقد أن المخاطر بدأت تظهر مرة أخرى".

واستدرك: "لنكن واضحين تماماً بشأن ما يحدث في أوروبا، بين أصدقائنا الأوروبيين، أخشى أننا بدأنا نرى علامات على وجود موجة ثانية من كورونا في بعض الأماكن".

من جهته انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تحذير الحكومة البريطانية من السفر إلى إسبانيا، قائلاً إن قرار المملكة المتحدة الأخير فرض الحجر الصحي على جميع الوافدين الإسبان "غير متناسب".

والأسبوع الماضي غيرت بريطانيا نصائحها بشأن السفر إلى إسبانيا بأكملها، وقالت إنه يجب تجنب "السفر غير الضروري إلى إسبانيا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في بعض مناطق البلاد".

كما هددت فرنسا الجمعة، بإغلاق حدودها مجدداً مع إسبانيا، ما لم تتخذ مدريد التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وتواصل أعداد الإصابات في إسبانيا الارتفاع منذ بداية الأسبوع، حسب معطيات وزارة الصحة الإسبانية.

ووفق موقع worldometer، تجاوز عدد إصابات الفيروس في العالم 16 مليوناً و687 ألفاً، توُفي منهم 657 ألفاً و451، وتعافى أكثر من 10 ملايين و272 ألفاً.