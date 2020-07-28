وصلت قوات تركية الثلاثاء إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة واسعة مع أذربيجان.

وقال مراسل الأناضول إن مراسم أُقيمت لاستقبال الجنود الأتراك عقب وصولهم إلى باكو بطائرة تابعة لسلاح الجو التركي.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال جرى توزيع الجنود الأتراك على الوحدات العسكرية في باكو.

ومن المقرر أن تبدأ القوات المسلحة التركية والأذربيجانية، يوم 29 يوليو/تموز الجاري، إجراء مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوماً.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية الطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو، ونخجوان، وكنجه، وكوردمير، ويولاخ.

ومن المقرر أيضاً أن يُجرى خلال المناورات اختبار جاهزية القوات على تنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو/تموز الجاري بالمدفعية،على القوات الأذربيجانية في منطقة "توفوز" الحدودية.