حذّر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية الثلاثاء، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الأيام الماضية، ما أرغم السلطات على التوصية بعدم السفر خصوصاً إلى إسبانيا.

مصدر قلق

وأكد رئيس المعهد الصحي الحكومي لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي، أن "التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكّل مصدر قلق كبير لي ولنا جميعاً في معهد روبرت كوخ".

وبعد أن أشاد بطريقة إدارة ألمانيا للأزمة مقارنة بجيرانها الأوروبيين بفضل احترام القواعد الصحية الصارمة، أعرب عن القلق لعدم التزام قسم من السكان تلك القواعد.

وأضاف: "نجحنا في الحفاظ على عدد مستقر للحالات الجديدة لأسابيع.. لكننا نلاحظ زيادة في الإصابات منذ أيام".

ومعدل الحالات الجديدة اليومية بكوفيد-19 ارتفع إلى 557 منذ أسبوع في ألمانيا، في حين كانت تحت سقف 350 حالة حتى منتصف يوليو/تموز الجاري.

وذكر أن "هذا النجاح يثبت أننا قادرون على خفض تفشي الفيروس"، لكن لتحقيق ذلك "يجب الاستمرار في احترام القواعد الصحية".

وأوصى باحترام الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بانتظام ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة التي يجب تهويتها باستمرار.

وتابع بأن الحفلات التي تقام في المنازل غالباً ما تكون مصدر إصابات جديدة، لافتاً إلى أن السفر إلى الخارج الذي بات مسموحاً به مسؤول أيضاً عن عودة انتشار الوباء.

وأشار إلى بعض الدول كإسبانيا حيث ينتشر الفيروس مجدداً بصورة مقلقة.

ونصحت ألمانيا الثلاثاء بتفادي السفر "غير الضروري" لأغراض سياحية إلى مناطق أراغون وكاتالونيا ونافار الإسبانية بسبب "العدد المرتفع للحالات".

وذكرت وزارة الخارجية في مذكرة نُشِرت على موقعها الإلكتروني، أنه "حتى وإن تراجع عدد الإصابات بشكل ملحوظ" في إسبانيا، "توجد حالياً بؤر جديدة محلية بكوفيد-19" في هذه المناطق الثلاث.

ارتفاع في عدد الوفيات في إيران

في سياقٍ متصل، أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء، أن إيران سجّلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 235 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من جائحة كورونا.

9 وفيات في سلطنة عمان و5 بالسودان

أفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 9 وفيات و846 إصابة بكورونا، فضلاً عن 1559 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 77904، بينها 402 وفاة، و58587 حالة تعافٍ.

وفي السودان سجّلت وزارة الصحة 5 وفيات بالفيروس، إضافة إلى 72 إصابة، و62 حالة تعافٍ.

وذكرت الوزارة في بيان أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الأحد والاثنين، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخراً، خلافاً لأغلب الدول الأخرى.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11496، منها 725 وفاة، و6001 حالة تعافٍ.

أكثر من ألفي إصابة جديدة في إسرائيل

سجلت إسرائيل 2001 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة من جرّاء الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية الثلاثاء، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 64649 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 480 حالة.

وأضافت أن 321 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و164 في حالة متوسطة.

وأشارت إلى أن 97 مصاباً متصلون بأجهزة تنفس.

ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن 32117 مصاباً قد تعافوا من الفيروس.

وتفرض إسرائيل قيوداً على التجمعات، ومع ذلك فإن إسرائيليين يقولون إن الحكومة فقدت السيطرة على انتشار الفيروس.

وحتى ظهر الثلاثاء تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 16 مليوناً و667 ألفاً، توفي منهم أكثر من 656 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و259 ألفاً، وفق موقع Worldometer.