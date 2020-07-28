سياسة
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رئيس وزراء لبنان يدعو للحذر في ظل التوتر على الحدود مع إسرائيل
قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب الثلاثاء، إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر "تصعيد عسكري خطير" على الحدود أمس الاثنين، ودعا إلى الحذر في ظل التوتر، وذلك بعد إعلان تل أبيب إحباط محاولة من عناصر تابعة لحزب الله للتسلل عبر حدود لبنان أمس الاثنين.
رئيس وزراء لبنان يدعو للحذر في ظل التوتر على الحدود مع إسرائيل
دياب يعرب عن قلقه من التصعيد العسكري الإسرائيلي على الحدود مع لبنان / Reuters
28 يوليو 2020

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب الثلاثاء، إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر "تصعيد عسكري خطير" على الحدود أمس الاثنين، ودعا إلى الحذر في ظل التوتر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من عناصر تابعة لحزب الله للتسلل عبر حدود لبنان أمس الاثنين، وهو ما نفته الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.

وأفادت رويترز بسقوط عشرات القذائف الإسرائيلية على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

وكتب دياب على تويتر يقول: "أدعو للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".

وأضاف أن إسرائيل تسعى "لتعديل.. قواعد الاشتباك معنا".

ووضعت إسرائيل قواتها في حالة تأهب بطول الحدود الشمالية تحسباً لرد فعل حزب الله على مقتل أحد أعضائه قبل أسبوع في هجوم إسرائيلي ذكرت تقارير أنه وقع على مشارف العاصمة السورية دمشق.

ويطالب لبنان بمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل وتعتبرها الأمم المتحدة جزءاً من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.

وكان نتنياهو قد قال إن أي هجوم من الأراضي اللبنانية سيقابل برد قوي، لكن حزب الله، الذي خاض آخر حروبه مع إسرائيل عام 2006، نفى أن تكون قواته حاولت التسلل عبر الحدود وقال إن حادث مزارع شبعا جاء "من طرف واحد".

وبعد مقتل عضوين من حزب الله في دمشق في أغسطس/آب الماضي، توعد حسن نصر الله زعيم التنظيم بالرد إن تعرّضت إسرائيل إلى المزيد من مقاتليه في سوريا، لكن نائب زعيم التنظيم قال الأحد، إنه من غير المرجح نشوب حرب شاملة مع إسرائيل.

وأرسل حزب الله مقاتلين إلى سوريا في إطار جهود تساندها إيران لدعم نظام بشار الأسد، في حين تعتبر إسرائيل وجود حزب الله وحليفته إيران في سوريا تهديداً استراتيجياً وتشن غارات على أهداف مرتبطة بإيران هناك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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