سياسة
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العراق.. انفجاران داخل قاعدة جوية في محافظة صلاح الدين
أعلنت وزارة الدفاع العراقية وقوع انفجارين داخل قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، حيث تنتشر قوات من الجيش، في حين أفاد الجيش بوقوع أضرار كبيرة بطائرة عسكرية من جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "التاجي" العسكرية التي تضم جنوداً أمريكيين.
العراق.. انفجاران داخل قاعدة جوية في محافظة صلاح الدين
الجيش العراقي يعلن وقوع انفجارين داخل قاعدة "سبايكر" الجوية بمحافظة صلاح الدين / AP
28 يوليو 2020

أعلنت وزارة الدفاع العراقية وقوع انفجارين في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، داخل قاعدة "سبايكر" الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، حيث تنتشر قوات من الجيش.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع) في بيان: إنه "في تمام الساعة الـ11 (مساءً) بتوقيت بغداد حدث انفجاران في قاعدة الشهيد ماجد التميمي (سبايكر) الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضافت: أن "فرق الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على حريق نجم عن الانفجارين، مع عدم وجود خسائر بالأشخاص".

ولم يتطرق الجيش إلى سبب الانفجارين، ولكن قال سعد محمد وهو نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول: إن "معلومات غير مؤكدة تشير إلى انفجار صناديق العتاد داخل القاعدة بعد تعرضها لقصف بواسطة طائرة مسيرة".

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجارين.

أضرار كبيرة

في السياق نفسه، قال الجيش العراقي مساء الاثنين، إن "أضراراً كبيرة" لحقت بطائرة عسكرية من جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "التاجي" العسكرية التي تضم جنوداً أمريكيين شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الجيش في بيان، أن "معسكر التاجي تعرض إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت من منطقة سبع البور"، الواقعة جنوب غرب القاعدة.

وأضاف: أن "الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية".

وزادت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة هجمات مسلحين يُشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، لا سيما في المنطقة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ صيف 2014، وتمثل نحو ثلث مساحة العراق، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات من حين إلى آخر.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، ولا توجد إحصائية حديثة بشأن عدد هذه القوات حالياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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