أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الثلاثاء، في سبعة اتهامات بالفساد في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي (MDB1) .

وقال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي: "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".

ويشتبه أن كبار المسؤولين في ماليزيا نهبوا المليارات من خزائن الدولة وأنفقوها حول العالم على يخت بقيمة 250 مليون دولار، ولوحة لفان غوخ وتمويل فيلم هوليوودي، وذلك في إطار فضيحة الفساد المرتبطة بصندوق (MDB1).

واتّهِم رئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق بالتورط في نهب الصندوق، ليتسبب الجدل الذي أثارته القضية بإزاحة ائتلافه من السلطة في 2018.

ويواجه عبد الرزاق حالياً ثلاث قضايا في المحاكم على خلفية الفضيحة.

ما هو(MDB1)؟

هو صندوق استثماري للدولة، أطلقه نجيب في 2009 بعد وقت قصير من توليه رئاسة الوزراء.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شملت محفظته الاستثمارية محطات للطاقة وغيرها من الأصول المرتبطة بقطاع الطاقة في ماليزيا والشرق الأوسط، فضلاً عن عقارات في كوالالمبور. وأشرف نجيب عن قرب على الصندوق.

ويقول مبلّغون عن قضايا فساد إن لو تايك جو، وهو مستثمر ماليزي كثير السفر ومقرّب من نجيب ولا يتولى منصباً رسمياً، ساعد في تأسيس (MDB1) واتّخذ قرارات مالية رئيسية.

وارتفع منسوب القلق في 2014 عندما غرق (MDB1) في الديون، لتكشف عمليات تدقيق عامة متزايدة عن أموال مفقودة، بحسب الوكالة.

وتسلّط الضوء في البداية على الفضيحة من خلال موقع "ساراواك ريبورت" الإخباري، واكتسب مزيداً من الزخم في 2015 عندما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" وثائق تكشف أن نجيب حصل على دفعات بقيمة 681 مليون دولار على الأقل تم تحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية.

حياة بذخ

وأطلقت وزارة العدل الأمريكية التحقيق الخاص بها بعد الاشتباه بأنه تم غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية في الولايات المتحدة، ورفعت دعاوى تطالب بأصول بقيمة نحو 1.8 مليار دولار يشتبه أنه تم شراؤها باستخدام هذه الأموال.

وأفادت الوزارة أنه تمت سرقة أكثر من 4.5 مليارات دولار من (MDB1) بين العامين 2009 و2015 من قبل مسؤولين كبار في الصندوق ومقرّبين منهم.

واستخدم المنتج رضا عزيز، ابن زوجة نجيب، عشرات ملايين الدولارات في 2012 لتمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" الهوليوودي من بطولة ليوناردو دي كابريو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما استخدمت مئات ملايين الدولارات، خصوصاً من قبل رضا ولو، لشراء عقارات فارهة في بيفرلي هيلز ونيويورك ولندن.

كما تم شراء لوحة لمونيه بقيمة 35 مليون دولار وأخرى لفان غوخ لقاء 5.5 ملايين دولار، وطائرة من طراز "بومباردييه" بقيمة 35 مليون دولار، إضافة إلى حصة قدرها مئة مليون دولار في "إي إم آي ميوزيك للنشر"، فضلاً عن يخت بلغ سعره 250 مليون دولار.

اضطرابات سياسية

وسعى نجيب جاهداً لاحتواء الفضيحة، فاستهدف معارضيه وسن قوانين قمعية، لكن التهم أثّرت على شعبية ائتلافه الحاكم منذ مدة طويلة وساهمت في خسارته المفاجئة في انتخابات 2018.

وتولت حكومة جديدة برئاسة السياسي المخضرم مهاتير محمد (95 عاماً) السلطة على خلفية الغضب الشعبي لتعيد فتح التحقيقات.

ووجّهت عشرات التهم لنجيب وبدأت أول محاكمة بشأن الفضيحة أخيراً في أبريل/نيسان العام الماضي.

المحاكمة

وتتركّز محاكمة نجيب المرتبطة بفضيحة (MDB1) على التهم بأنه تم تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9.9 ملايين دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق إلى حساباته المصرفية.

ويواجه أربع تهم بالفساد وثلاثاً بغسل الأموال في إطار القضية، وينفي أن يكون ارتكب أي مخالفات.

وأصر فريق الدفاع أنه لم يكن على علم بالتحويلات، وأشار إلى أن لو كان المخطط الفعلي لعملية الاحتيال.