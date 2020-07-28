سياسة
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أردوغان يبحث هاتفياً مع بوتين المستجدات في سوريا وليبيا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدداً من القضايا بينها التطورات في سوريا وليبيا، كما تباحثا أيضاً في قضية التوتر بين أذربيجان وأرمينيا.
أردوغان يبحث هاتفياً مع بوتين المستجدات في سوريا وليبيا
اتفق أردوغان وبوتين على مواصلة التعاون والحوار على صعيد العلاقات التركية الروسية  / AA
28 يوليو 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدداً من القضايا بينها التطورات في سوريا وليبيا.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الاثنين، إن الزعيمين بحثا خلال اتصال هاتفي الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين تركيا وروسيا.

وأردف البيان أن الرئيسين تباحثا أيضاً حول قضايا إقليمية على رأسها التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، والمستجدات في سوريا وليبيا.

من جانبه ذكر الكرملين أن الرئيسين بحثا الصراع العسكري المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان، وقال: إنه "جرى التعبير عن الاستعداد لتنسيق الجهود من أجل الاستقرار في المنطقة".

وكان بوتين قال هذا الشهر إن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان مسألة بالغة الحساسية لروسيا.

واتفق أردوغان وبوتين على مواصلة التعاون والحوار على صعيد العلاقات التركية الروسية والقضايا الإقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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