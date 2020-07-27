سياسة
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واشنطن تؤكد احترامها دور قوات الحكومة الليبية في مكافحة الإرهاب
أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس، احترام واشنطن إسهامات قوات مصراتة (تابعة للحكومة الليبية) في مكافحة الإرهاب.
واشنطن تؤكد احترامها دور قوات الحكومة الليبية في مكافحة الإرهاب
تكبدت ميليشيا حفتر خسائر واسعة قبل أن تبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات - صورة أرشيفية / Reuters
27 يوليو 2020

جدّد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس الاثنين، تأكيد احترام واشنطن إسهامات قوات مصراتة (تابعة للحكومة الليبية) في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال زيارة المسؤول الأمريكي مدينة مصراتة، ولقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا، حسب بيان لسفارة واشنطن نُشر عبر حسابها في فيسبوك.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي "للتشاور مع القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة"، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هاريس "جدّد دعم الولايات المتحدة سيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، مشدداً على الحاجة الملحّة إلى مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

وأعرب هاريس عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي.

وشنّت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، وإقفال موانٍ نفطية، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحلّ السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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