جدّد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس الاثنين، تأكيد احترام واشنطن إسهامات قوات مصراتة (تابعة للحكومة الليبية) في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال زيارة المسؤول الأمريكي مدينة مصراتة، ولقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا، حسب بيان لسفارة واشنطن نُشر عبر حسابها في فيسبوك.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي "للتشاور مع القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة"، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هاريس "جدّد دعم الولايات المتحدة سيادة ليبيا وسلامة أراضيها"، مشدداً على الحاجة الملحّة إلى مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

وأعرب هاريس عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي.

وشنّت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، وإقفال موانٍ نفطية، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحلّ السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.