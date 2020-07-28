سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يوليو/تموز 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 يوليو/تموز 2020
صورة بثتها قناة لبنان لقصف متبادل في المناطق الحدودية (تلفزيون المنار)
28 يوليو 2020

أهم الأحداث:

عودة الهدوء إلى جنوب لبنان وحزب الله ينفي رواية إسرائيل، وأردوغان يقول إن افتتاح آيا صوفيا للعبادة ميلاد جديد للأمة.

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بعد جولة تصعيد.. عودة الهدوء إلى جنوب لبنان وحزب الله ينفي رواية إسرائيل

نفى حزب الله اللبناني ما "تدّعيه" وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط محاولة تسلُّل إلى مزارع شبعا الحدودية (جنوب)، وسقوط قتلى من الحزب. [TRT عربي]

وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الاثنين، أنه أحبط هجوماً خطط له تنظيم حزب الله اللبناني، في منطقة جبل روس الحدودية. [الأناضول]

أردوغان: افتتاح آيا صوفيا للعبادة ميلاد جديد للأمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول للعبادة "تمثّل ميلاد أمة من جديد". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "نعتقد أن عودة آيا صوفيا مكاناً للعبادة بدلاً من متحف، تبعث السرور في نفوس الناس من الأديان كافة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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