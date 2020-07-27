سياسة
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مسؤولون أمريكيون: لقاح ضد كورونا قد يكون جاهزاً نهاية العام
أعلن مسؤولون أمريكيون وآخرون في شركة مودرنا الاثنين، إن اللقاح الذي طوّرته الشركة الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا يمكن أن يصبح جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام.
مسؤولون أمريكيون: لقاح ضد كورونا قد يكون جاهزاً نهاية العام
حصلت شركة مودرنا على نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية التي تسهم في تمويل عديد من اللقاحات / AFP
27 يوليو 2020

قال مسؤولون أمريكيون وآخرون في شركة مودرنا الاثنين، إن اللقاح الذي طوّرته الشركة الأمريكية لمكافحة فيروس كورونا يمكن أن يصبح جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام، بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية أن بدء تجربة اللقاح التي تضمّ 30 ألف مريض أثبتت أنه آمن وفعال، وهو ما يمثل آخر عقبة قبل حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.

وتُعتبر هذه التجربة أول دراسة من نوعها في مرحلة متأخرة في إطار برنامج إدارة ترمب للإسراع بوضع تدابير ضدّ فيروس كورونا، مما يزيد الأمل في أن يسهم لقاح فعال في القضاء على الوباء، وارتفع سهم شركة مودرنا بنسبة 7.5%.

وحصلت شركة مودرنا، التي لم تنتج لقاحاً من قبل في سوق الدواء، على نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية التي تسهم في تمويل عديد من اللقاحات المرشحة، وذلك ضمن برنامجها "أوبيريشن وارب سبيد".

ويخضع أكثر من 150 لقاحاً مرشحاً لمواجهة فيروس كورونا حالياً لمراحل مختلفة من التطوير، ومن بينها نحو 24 لقاحاً تخضع لتجارب على البشر حالياً.

وتُجري شركتا "فايزر" و"جونسون آند جونسون" تجارب سريرية متقدمة هذا الشهر للقاحاتها المرشحة لمواجهة كورونا، وذكرت شركة "أسترا زينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية أنها ستبدأ تجارب أمريكية على نطاق واسع هذا الصيف على لقاحها الذي يخضع للتطوير بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد.

وتعمل شركات صنع الدواء على زيادة الإنتاج في وقت تُجرى فيه التجارب للاستجابة في أقرب وقت ممكن لمواجهة الفيروس الذي لا يزال ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وحصد مرض كوفيد-19 أرواح ما يقرب من 650 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وعصف بالاقتصادات.

وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، للصحفيين إنه يمكن أن يكون لدى شركة مودرنا عشرات الملايين من الجرعات الجاهزة إذا ما اعتُبر اللقاح آمناً وفعالاً.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، في مكالمة إن الشركة لا تزال في طريقها نحو تسليم نحو 500 مليون جرعة سنوياً، وقد تصل إلى مليار جرعة سنوياً، بدءاً من عام 2021.

وصُممت تجربة المرحلة الأخيرة لتقييم سلامة لقاح مودرنا (إم آر إن إيه-1273)، وتحديد ما إذا كان بإمكانه أن يمنع ظهور أعراض كوفيد-19 بعد جرعتين. وقال أنتوني فاوتشي، المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي في الولايات المتحدة، إن التجربة قد تظهر نتائجها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وربما قبل ذلك. وقال فاوتشي إنه "لا يساوره القلق تحديداً" بشأن سلامة اللقاح بعد أن اطّلع على بيانات من تجارب أصغر أُجرِيَت في وقت سابق.

وأظهرت نتائج دراسة صغيرة أُجرِيَت في مراحل أولية ونُشرت نتائجها في وقت مبكّر هذا الشهر، أن المتطوعين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح أصبحت لديهم مستويات من الأجسام المضادة التي تقضي على الفيروس تفوق معدلات تلك التي رُصدَت لدى أناس تعافوا من المرض.

وذكرت شبكة الوقاية من مرض كوفيد-19، وهي برنامج تموله الحكومة الأمريكية وضعته المعاهد الوطنية للصحة، أنها تخطّط لتجربة سريرية واسعة النطاق للّقاح المرشح للقضاء على كوفيد-19، مع ما لا يقلّ عن 30 ألف مشارك كل شهر خلال فصل الخريف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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