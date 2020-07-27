سياسة
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أردوغان: افتتاح آيا صوفيا للعبادة ميلاد جديد للأمة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عودة آيا صوفيا مكاناً للعبادة بدلاً من متحف، تبعث السرور في نفوس الناس من الأديان كافة.
أردوغان: افتتاح آيا صوفيا للعبادة ميلاد جديد للأمة
أردوغان شدّد على أن تركيا باتت دولة تتمتع بالقوة وذات بنية تحتية متطورة في المجالات كافة / AA
27 يوليو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول للعبادة "تمثّل ميلاد أمة من جديد".

جاء ذلك في كلمته الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وأضاف أردوغان: "نعتقد أن عودة آيا صوفيا مكاناً للعبادة بدلاً من متحف، تبعث السرور في نفوس الناس من الأديان كافة".

وأردف قائلاً: "مع إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة نشهد ميلاد أمة من جديد".

وتابع: "نقسم اليوم مجدداً على أننا لن نسمح لأحد بالتطاول على أذاننا وعلمنا ووطننا"، موضحاً أن فريقاً أمنياً من 500 شخص سيتولى بشكل مستمرّ حماية آيا صوفيا.

ولفت أردوغان إلى أن أطرافاً تعتقد أن تركيا ما زالت تلك الدولة الضعيفة كما كانت في الماضي، وتتوهم أنها قادرة على فرض هيمنتها عليها مجدداً.

وشدّد على أن تركيا باتت دولة تتمتع بالقوة، وذات بنية تحتية متطورة في المجالات كافة، وتمتلك الإرادة في ما يتعلق باستخدام حقوقها السيادية، وتدرك مدى قوتها وحجم إمكاناتها.

وجدد الرئيس أردوغان تأكيده عدم وجود أطماع لتركيا في حقوق وثروات وأراضي الآخرين، وأن غايتها الوحيدة حماية حقوقها ومصالحها.

وتابع: "لن نتردد أبداً في الردّ بقوتنا المشروعة النابعة من القانون الدولي على من يواجهوننا بالإملاءات".

ولفت إلى أن تركيا لن تتردد في التصدي لكل من يسعى لإقصائها عبر محاولات فرض الأمر الواقع، في قضايا يمكن حلّها بالتفاوض والاتفاقيات العادلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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