سياسة
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المغرب يدعو إلى تطوير اتفاق الصخيرات لإنهاء النزاع الليبي
دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى تطوير اتفاق الصخيرات، عقب محادثات بينه وبين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مؤكداً أن المملكة ليس لديها أي مبادرات أخرى للشأن الليبي.
المغرب يدعو إلى تطوير اتفاق الصخيرات لإنهاء النزاع الليبي
بوريطة أكّد أن "اتفاق الصخيرات يضمّ أموراً يجب تطويرها وفق تغيُّر الواقع السياسي في ليبيا" / AA
27 يوليو 2020

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاثنين، إن اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين بحاجة إلى تطوير، وإن المملكة ليس لديها أي مبادرة للشأن الليبي، وهي ضد تعدُّد المبادرات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالرباط، عقب محادثات بين بوريطة وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

وأضاف بوريطة أن "اتفاق الصخيرات يضمّ أموراً يجب تطويرها، وفق تغيُّر الواقع السياسي في ليبيا".

وتابع: "ليبيا بحاجة إلى دعم للاستمرار في المسار السياسي، فالحرب ليست في مصلحة الجميع".

من جانبه بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الاثنين، مع رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماش، إمكانية تعديل اتفاق الصخيرات.

وقال المشري إنه بحث مع بنشماش "اتفاق الصخيرات وتعديله بما يتوافق مع المرحلة الحالية"، وأضاف أن "المباحثات تعلقت بالشأن الداخلي في ظلّ تقدُّم حكومة الوفاق الوطني على الأرض"، واصفاً بعض التدخلات الأجنبية في ليبيا بـ"السلبية".

وأردف: "اتفاق الصخيرات هو المرجعية السياسية الأولى للحل في ليبيا، وكل المبادرات والاتفاقيات التي لا تتعارض مع هذا الاتفاق هي أمور مقبولة"، كما نفى أي لقاء مرتقب مع عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق (شرق)، معتبراً أن وجودهما في نفس الوقت بالمغرب "مجرد صدفة".

واستطرد: "لن نتعامل مع (الجنرال الانقلابي) خليفة حفتر، وسنتعامل مع كل الأطراف المنبثقة عن الاتفاق السياسي للصخيرات".

بدوره أفاد المسؤول المغربي بأن بلاده "تجدد التزامها تقديم كل ما تستطيع من أجل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".

وعبر بنشماش عن ثقته في تجاوز الأطراف الليببة للعقبات من أجل استعادة ليبيا دورها على صعيد شمال إفريقيا، وأبرز أن المباحثات بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "تعلقت بالعمل المشترك لدعم اتفاق الصخيرات".

يأتي هذا اللقاء في ظل مباحثات أجراها في وقت سابق الاثنين بالرباط، رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، وعقيلة صالح، حول سبل إيجاد حلّ سياسي لأزمة البلاد.

ومن المنتظر أن يُجرى في وقت لاحق لقاء بين المالكي والمشري، لبحث التطورات المتعلقة بالملف وسبل الحل.

ويؤكد المغرب بشكل متواصل تمسُّكه باتفاق الصخيرات السياسي مرجعيةً أساسيةً لمعالجة النزاع المسلح في ليبيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع طرفا النزاع الليبي، اتفاقاً سياسياً في مدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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