سياسة
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مناورات عسكرية تركية-أذرية شاملة تنطلق الشهر الجاري
تنطلق الأربعاء، مناورات عسكرية شاملة بين القوات المسلحة التركية والأذرية في أذربيجان، تستمر 13 يوماً، وأكدت وزارة الدفاع الأذرية أن قوات برية وجوية من البلدين سوف تشارك في المناورات العسكرية.
مناورات عسكرية تركية-أذرية شاملة تنطلق الشهر الجاري
تعتزم القوات المسلحة التركية والأذرية إجراء مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان / AA
27 يوليو 2020

تعتزم القوات المسلحة التركية والأذرية إجراء مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان تبدأ أواخر الشهر الجاري يوليو/تموز وتستمر 13 يوماً.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع بأذربيجان، أن قوات برية وجوية من البلدين سوف تشارك في المناورات العسكرية.

ولفت البيان إلى أن المناورات التي من المقرر أن تبدأ يوم 29 يوليو/تموز الجاري حتى 10 أغسطس/آب المقبل، ستستمر 13 يوماً.

وأضاف البيان أن المناورات ستتضمن اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو العاصمة ونخجوان وكنجه وكوردمير ويولاخ.

ونوه البيان بأن المناورات البرية من المقرر أن تجري في مناطق باكو العاصمة ونخجوان في الفترة ما بين 1 و5 أغسطس/آب الجاري.

وخلال المناورات ستُختبَر جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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