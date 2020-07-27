تعتزم القوات المسلحة التركية والأذرية إجراء مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان تبدأ أواخر الشهر الجاري يوليو/تموز وتستمر 13 يوماً.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع بأذربيجان، أن قوات برية وجوية من البلدين سوف تشارك في المناورات العسكرية.

ولفت البيان إلى أن المناورات التي من المقرر أن تبدأ يوم 29 يوليو/تموز الجاري حتى 10 أغسطس/آب المقبل، ستستمر 13 يوماً.

وأضاف البيان أن المناورات ستتضمن اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين، وتشمل مناطق باكو العاصمة ونخجوان وكنجه وكوردمير ويولاخ.

ونوه البيان بأن المناورات البرية من المقرر أن تجري في مناطق باكو العاصمة ونخجوان في الفترة ما بين 1 و5 أغسطس/آب الجاري.

وخلال المناورات ستُختبَر جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.