قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، إن عملية المراقبة الأوروبية تحاول محاصرة حكومة الوفاق فقط.

وأوضح في سياق مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، أن "عملية المراقبة الأوروبية لا تراقب الأسلحة والطائرات القادمة إلى حفتر من روسيا وفرنسا وسوريا والإمارات ومصر".

وأضاف: "لا توجد دولة غير تركيا لبت طلب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً للمساعدة".

وقال وزير الخارجية إن بلاده مستعدة "لتقديم كل الدعم لعملية مراقبة إيصال الأسلحة إلى ليبيا إذا كان ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة".

في سياق آخر، أكد جاوش أوغلو أن "على اليونان أن تعلم أن إسطنبول فُتحت عام 1453".

وأوضح أنه "لا يمكن فهم ردة فعل اليونان على إعادة افتتاح جامع آيا صوفيا".

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أن "علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع تركيا جيدة للغاية".

وأوضحت لايا أن وزيري التجارة لدى البلدين بحثا خلال اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة الأسبوع الفائت، سبل تعزيز التعاون في قطاعات الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا والدفاع والمواصلات والسياحة.

وأضافت أن تركيا تعد دولة مهمة بالنسبة لإسبانيا من حيث الاستثمارات، وأن بلادها ستعمل على مضاعفة استثماراتها في تركيا.

وأشارت إلى رغبة بلادها في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا من 12 إلى 20 مليار يورو.