سياسة
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الصين تسيطر على القنصلية الأمريكية في تشنغدو رداً على إغلاق قنصلية هيوستون
أعلنت الصين سيطرتها على مقر القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد، بعدما أمرت الولايات المتحدة بإغلاقها، وذلك رداً على طرد موظفي القنصلية الصينية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.
الصين تسيطر على القنصلية الأمريكية في تشنغدو رداً على إغلاق قنصلية هيوستون
سيطرت الصين على مقر القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد بعد أيام من إغلاقها  / AFP
27 يوليو 2020

سيطرت الصين الاثنين، على مقر القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد، بعدما أمرت بإغلاقها رداً على طرد موظفي القنصلية الصينية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية في بيان، إن القنصلية الأمريكية في تشنغدو بإقليم سيتشوان أُغلقت اعتباراً من العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي الاثنين، وإن السلطات الصينية دخلت مبنى القنصلية من الباب الأمامي.

والجمعة، أعلنت الصين أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في تشنغدو ومنحت الأمريكيين 72 ساعة لإخلائها، وهي المدة التي منحتها واشنطن لبكين لمغادرة قنصليتها في هيوستون التي أُغلقت يوم الجمعة.

وحسب وكالة رويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نشعر بخيبة الأمل من قرار الحزب الشيوعي الصيني وسنبذل جهدنا لنواصل تقديم خدماتنا للناس في هذه المنطقة المهمة عبر مواقعنا الأخرى في الصين".

وعند منتصف نهار الاثنين، أزالت الشرطة الصينية حاجزاً كان يمنع الوصول إلى القنصلية الأمريكية، وتوقف عشرات المارة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

ونشرت السفارة الأمريكية في الصين مقطع فيديو بالصينية على حسابها على تويتر، وقالت: "تشرفت سفارة الولايات المتحدة في تشنغدو بتشجيع التفاهم المتبادل بين الأمريكيين والناس في سيتشوان وتشونغتشينغ وقويتشو ويوننان والتبت منذ 1985".

تأتي سيطرة الصين على القنصلية في خضم تصاعد حاد للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، بدأ برؤية موظفين بقنصلية الصين في هيوستون الأمريكية وهم يحرقون وثائق في فنائها الثلاثاء الماضي، قبل ساعات من إعلان بكين أنها تلقت أمراً بإخلاء القنصلية الأمريكية في تشنغدو.

وافتُتحت القنصلية الأمريكية في تشنغدو عام 1985، ويفيد موقعها الإلكتروني بأن قرابة 200 موظف كانوا يعملون بها بينهم نحو 150 موظفاً محلياً.

وتراجعت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أسوأ حالاتها في عقود، بسبب مجموعة من القضايا التي تشمل التجارة والتكنولوجيا وجائحة كورونا ومطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وحملتها القمعية في هونغ كونغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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