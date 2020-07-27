سياسة
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التحفظ على أموال 10 من مشاهير مواقع التواصل في الكويت
قررت السلطات الكويتية منع سفر عشرة من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي والتحفظ على أموالهم، وذلك على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخُّم حساباتهم البنكية.
التحفظ على أموال 10 من مشاهير مواقع التواصل في الكويت
مصادر مطلعة: قرار النيابة العامة جاء على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين / AFP
27 يوليو 2020

أصدر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي قراراً بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال إحدى الشركات، حسب وسائل إعلام محلية بينها موقع صحيفة "القبس".

وقالت مصادر مطلعة إن "قرار النيابة العامة جاء على خلفية شكوى مقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخُّم حساباتهم البنكية".

وأضافت أن "النيابة العامة ستستدعي هؤلاء، للتحقيق معهم، وستوجه إليهم تهمة غسل أموال".

فيما قالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول إن "وزارة الداخلية نفذت قرار النيابة العامة بمنع سفر المشاهير العشرة، فور وصول قرار النائب العام".

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية أسماء قالوا إنها للمشاهير العشرة، فيما لم يصدر بيان فوري من النيابة يؤكد ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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