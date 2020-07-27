طالبت حركة النهضة التونسية الاثنين، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة "وحدة وطنية سياسية" متمنية له النجاح.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مطلع بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة في أعقاب اجتماع للمكتب استمر حتى ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقال المصدر إن "الحركة تتمنى النجاح للمشيشي في مهمته"، مضيفاً أن الحركة تريد تشكيل "حكومة وحدة وطنية سياسية" تستجيب لتطلعات التونسيين.

فيما لم يصدر عن حركة النهضة بيان رسمي يوضح موقفها من تكليف المشيشي وهي أكبر كتلة بالبرلمان التونسي وتستحوذ على 54 مقعداً من أصل217 مقعداً.

والسبت، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف المشيشي تشكيل حكومة خلال مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من الدستور، انطلاقاً من الأحد، خلفاً لحكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة برئاسة إلياس الفخفاخ.

وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليف المشيشي، بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض وتحفُّظ، إضافة إلى غضب.

وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس التونسي.