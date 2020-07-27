قررت 7 دول عربية حتى مساء الأحد، منع إقامة صلاة عيد الأضحى الجمعة المقبلة، في عموم المساجد والساحات، خشية تفشي فيروس "كورونا"، بينما قررت 4 دول إقامتها جزئياً أو كلياً، فيما لم تعلن 11 دول عن موقفها بعد.

وعلى صعيد آخر، قررت السلطات المغربية مساء الأحد، منع التنقل من 8 مدن شمالي المملكة وإليها، بسبب ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفيروس كورونا، فيما أعلنت السعودية، تسجيل 30 وفاة جراء الفيروس، فيما رصدت قطر وفاة واحدة، بينما سجل الأردن 14 إصابة.

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في المغرب، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان، منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة، كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا".

كما قررت السلطات المغربية مساء الأحد، منع التنقل من 8 مدن شمالي المملكة وإليها، بسبب ارتفاع كبير في معدل الإصابات بكورونا.

في الجزائر، قالت اللجنة الوزارية للفتوى عبر بيان، إن صلاة عيد الأضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

في سلطنة عمان، قررت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة "كورونا" الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكل أنواعها، بخاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

في الإمارات، أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات سيف الظاهري في تصريح صحفي، أنه تقررت إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تُبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة

في مصر، أعلنت الحكومة المصرية في بيان، السماح بأداء صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد الكبرى فقط، وبعدد محدود من المصلين، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات.

وفي العراق، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة في بيان مشترك، فرض حظر تجوال شامل في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي "الفيروس". وهو ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

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في الكويت، قال المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع التزام بشروط وزارة الصحة في هذا الشأن.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الأوقاف الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى في كل جوامع المملكة والمصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة، مع التزام إرشادات الصحة والسلامة العامة.

أما في السعودية، فأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عبر بيان في 13 يوليو/تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيأة فقط (من دون تحديدها).

كما أفادت الوزارة الأحد، بتحديد مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء صلاة العيد.

وفي قطر، أعلنت السلطات القطرية الأحد، تفاصيل المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي فرضتها بسبب تفشي "كورونا"، وتشمل إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل وفاة واحدة و269 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 274 مريضاً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و305، منها 165 وفاة، و106 آلاف و24 حالة تعافٍ.

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فيما لم تعلن 11 دولة عربية بعدُ مواقفها من أداء صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة.

وهذه الدول هي: ليبيا وفلسطين واليمن ولبنان وتونس والسودان والبحرين والصومال وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر.

وأصاب "كورونا" حتى مساء الأحد، أكثر من 16 مليون و376 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 651 ألفاً، وتعافى نحو 10 ملايين 3 وآلاف، حسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.