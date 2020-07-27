حاول مستوطنون إسرائيليون فجر الاثنين، إحراق مسجد في مدينة البيرة الفلسطينية، ونقشوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وقال شهود عيان إن مستوطنين داهموا المدينة فجراً، وحاولوا إشعال النار في المسجد، ما أدى إلى احتراق بعض الأجزاء، قبل أن ينجح السكان في إخمادها.

وعثر الفلسطينيون سكان المدينة على شعارات باللغة العبرية نقشها المستوطنون قبل أن يفروا على جدران مسجد “البر والإحسان“، من ضمنها شعار "الحصار للعرب وليس لليهود"، وأرض إسرائيل“.

من جهتها، نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بمحاولة إحراق مسجد البرِّ والإحسان.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن "هذا الفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته كافة حكومة الاحتلال التي تعمل حثيثاً على دعم هذه الفئات الإرهابية التي لا تألو جهداً في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم، سواء في المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمات وانتهاكات يومية تنال مبانيه وساحاته وحراسه ومصلّيه، أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه هجمة إسرائيلية غير مسبوقة في محاولة السيطرة عليه بشكل كامل".

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بكف أيدي هذه الفئة المجرمة عن التعرض لمقدسات المسلمين ومشاعرهم.