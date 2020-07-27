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خلاصات من TRT عربي: 27 يوليو/تموز 2020
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خلاصات من TRT عربي: 27 يوليو/تموز 2020
أردوغان يقول إن الاستخبارات التركية غيّرت قواعد اللعبة بليبيا ووقفت تقدُّم حفتر / AA
27 يوليو 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن الاستخبارات التركية غيّرت قواعد اللعبة بليبيا ووقفت تقدُّم حفتر، والجيش الإسرائيلي يقول إن طائرة من دون طيار تابعة له سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

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أردوغان: الاستخبارات التركية غيّرت قواعد اللعبة بليبيا ووقفت تقدُّم حفتر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفَّره جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا، غيَّر قواعد اللعبة في ليبيا وأسهم في وقف تقدُّم الانقلابي خليفة حفتر. [TRTعربي]

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات الجديد بمدينة إسطنبول.

وأردف: "المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا" [TRTعربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية جهاز الاستخبارات للدولة لما تشكله من حجر أساس للوقوف على قدميها. [الأناضول]

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قال الجيش الإسرائيلي الأحد، إن طائرة من دون طيار تابعة له سقطت داخل الأراضي اللبنانية خلال "نشاط عملياتي". [TRTعربي]

جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش على حسابه بموقع تويتر، نقلته هيئة البث الحكومية.

وأفاد البيان بأنه "قبل وقت قصير وخلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة من دون طيار داخل الأراضي اللبنانية". [TRTعربي]

ولم يذكر نوع النشاط العملياتي الذي كانت تزاوله الطائرة من دون طيار، كما لم يشر إلى سبب سقوطها. [TRTعربي]

وتخشى إسرائيل رداً انتقامياً من قبل "حزب الله"، بعدما أعلن الأخير الثلاثاء، مقتل أحد عناصره ويدعى على كامل محسن في قصف إسرائيلي قبل ذلك بيوم واحد بمحيط مطار دمشق الدولي، قالت وسائل إعلام عبرية إنه استهدف أسلحة متطورة وصلت من إيران. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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