سياسة
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خلافاً لما روجه الإعلام.. لا وجود لأي مناورات أمريكية-يونانية ببحر إيجه
قالت مصادر أمنية تركية، الأحد، إنه لا صحة لأنباء اعتزام القوات اليونانية والأمريكية إجراء مناورات عسكرية قبالة سواحل جزيرة في بحر إيجه.
خلافاً لما روجه الإعلام.. لا وجود لأي مناورات أمريكية-يونانية ببحر إيجه
نفت مصادر أمنية تركية، الأحد، صحة أنباء اعتزام القوات اليونانية والأمريكية إجراء مناورات عسكرية قبالة سواحل جزيرة في بحر إيجه. / AA
26 يوليو 2020

نفت مصادر أمنية تركية، الأحد، صحة أنباء اعتزام القوات اليونانية والأمريكية إجراء مناورات عسكرية قبالة سواحل جزيرة في بحر إيجه.

وأشارت المصادر في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت خبر توجه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أيزنهاور" تجاه سواحل جزيرة كريت في المتوسط بهدف المشاركة في المناورات.

وأضافت أن تلك الوسائل زعمت أن "يو إس إس أيزنهاور" عبرت قناة السويس صباح الأحد، برفقة 12 سفينة حربية أمريكية، بغرض المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية اليونانية في بحر إيجة لمدة 10 أيام.

وأكدت المصادر أن حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" وصلت مضيق جبل طارق، برفقة 3 سفن حربية أمريكية.

وشددت على أنه ما من خطة لدى حاملة الطائرات الأمريكية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات اليونانية في بحر إيجه.

من ناحية أخرى، علمت الأناضول أن حاملة طائرات أيزنهاور ستجري تدريبات ​​مع سفن البحرية التركية المشاركة في عملية" درع البحر المتوسط" ​​خلال الأيام القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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