بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً الأزمة شرقي أوكرانيا.

وحسب بيان الرئاسة الأوكرانية، بحث الرئيسان تطبيق قرارات قمة نورمندي (بفرنسا) الرباعية العام الماضي والتي جمعت قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وأعرب زيلينسكي في حديثه مع بوتين، عن ترحيبه بالتوصل لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا) اعتباراً من الساعة 00:01 في 27 يوليو/تموز الجاري.

وأكد البيان أن الرئيسين "اتفقا على اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل تعزيز وقف إطلاق النار".

وأوضح البيان أنّ الجانبين "بحثا التعاون من أجل السماح لطواقم الصليب الأحمر بالوصول إلى لمعتقلين من كلا الجانبين، وتسهيل عمل طواقم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أغيت)، وفتح معابر جديدة للدخول والخروج في مناطق التماس، وسحب الأسلحة من هذه المناطق، وإزالة الألغام".

كما أكد زيلينسكي لبوتين "ضرورة اتخاذ خطوات حول ملفات دونباس وشبه جزيرة القرم، والمعتقلين الأوكرانيين في روسيا".

وبدأ التوتر بين الجانبين، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وضم روسيا القرمَ لاحقاً إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.