قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن طائرة بدون طيار تابعة له سقطت داخل الأراضي اللبنانية خلال "نشاط عملياتي".

جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش على حسابه بموقع تويتر، نقلته هيئة البث الحكومية.

وأفاد البيان بأنه "قبل وقت قصير وخلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية".

ولم يذكر الجيش نوع النشاط العملياتي الذي كانت تزاوله الطائرة بدون طيار، كما لم يشر إلى سبب سقوطها.

وتخشى إسرائيل من رد انتقامي من قبل "حزب الله"، بعدما أعلن الأخير الثلاثاء مقتل أحد عناصره ويدعى على كامل محسن في قصف إسرائيلي قبل ذلك بيوم واحد بمحيط مطار دمشق الدولي، قالت وسائل إعلام عبرية إنه استهدف أسلحة متطورة وصلت من إيران.

وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن تل أبيب غير معنية بالتصعيد مع "حزب الله".

وأوضح غانتس، خلال زيارة تفقدية للقيادة الشمالية للجيش: "ليس لإسرائيل مصالح في سوريا أو لبنان باستثناء تلك الأمنية"، وفق القناة (12) الخاصة.

وتابع: "سنواصل الدفاع عن مصالحنا الأمنية التي تنطوي على منع التموضع الإيراني (في سوريا) وعدم نقل أسلحة متقدمة ودقيقة إلى أي مكان سواء في سوريا أو لبنان".

وأضاف غانتس: "لا نتطلع إلى تنفيذ تصعيد غير ضروري".

واستدرك: "لكن من سيختبرنا سيواجه قدرة عمل عالية جداً آمل ألا نضطر إلى استخدامها".

من جانبها، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن غانتس قوله، خلال الزيارة التفقدية ذاتها: " نعلم أن أحد عناصر حزب الله أصيب في سوريا. لقد تصرفنا ضد النشاط الإيراني هناك، وإن كان هناك أي شخص متورط، فقد يحدث ذلك".

وأضاف: "نفترض أن أحداثاً يمكن أن تقع على الحدود"، دون مزيد من التوضيح.

والثلاثاء، أعلن "حزب الله" مقتل أحد عناصره في قصف جوي إسرائيلي بمحيط مطار دمشق الدولي، الاثنين الماضي.

ومع إعلان "حزب الله"، رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان، وحظرت حركة المركبات العسكرية على المحاور القريبة من الحدود.

وفي وقت سابق الأحد، حظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وزراء حكومته الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن التوترات على الحدود الشمالية، باستثناء وزير الدفاع.

كما نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدداً من بطاريات القبة الحديدية الدفاعية على الحدود الشمالية تحسباً لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

ومساء السبت، أعلن الجيش اللبناني، تعرض أجواء بلاده في اليومين الماضيين، لـ29 خرقاً جوياً من الجانب الإسرائيلي.