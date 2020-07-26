يحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي احتفالاً بارزاً الشهر المقبل في معبد هندوسي بموقع متنازع عليه شمالي الهند، حيث دمر متشددون هندوس مسجداً يعود للقرن السادس عشر في عام 1992.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الخامس من أغسطس/آب المقبل،

وكان حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، قد تعهد على مدى عقود بتجريد استقلال إقليم كشمير المضطرب، وتشييد معبد للإله الهندوسي "رام"، في موقع مسجد يعود لعصر المغول في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش، والذي يعتقد موالون للحزب أنها مسقط رأس رام.

وجرى حل نزاع – استمر قرناً - على الموقع العام الماضي، بعد فوز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات، حيث قضت المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لصالح أمانة المعبد، قائلة إن المسلمين سيمنحون خمسة أفدنة في موقع بديل.

وفي ديسمبر/كانون الثاني عام 1992 وقعت أعمال شغب بعد أن أدى تدمير المسجد لعنف طائفي قتل فيه حوالي 2000 شخص، معظمهم من المسلمين.

واقترح مهندس معماري من مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات، مسقط رأس مودي، هيكلاً من الحجر الرملي الشاهق بارتفاع 49 متراً مع خمس قباب.

وذكرت وكالة أنباء (برس ترست أوف إنديا) أن يوجي أديتياناث، رئيس وزراء ولاية أوتار براديش طلب إقامة حفل خاص، وإضاءة جميع معابد المدينة مصابيح الزيت قبل زيارة مودي.