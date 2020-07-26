سياسة
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قتيل وحرائق في احتجاجات ضد العنصرية بولاية تكساس
أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل متظاهر في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، عندما اقترب من سيارة فتح سائقها النار من الداخل أثناء مروره بالقرب من مظاهرة احتجاجية مناهضة للعنصرية.
قتيل وحرائق في احتجاجات ضد العنصرية بولاية تكساس
أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل متظاهر في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس / Reuters
26 يوليو 2020

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل متظاهر في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس، عندما اقترب من سيارة فتح سائقها النار من الداخل أثناء مروره بالقرب من مظاهرة احتجاجية مناهضة للعنصرية.

واندلعت أعمال عنف عدة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن أمريكية، مساء السبت، استمراراً لحركة "حياة السود مهمة" الرافضة للعنصرية والتي دُشنت بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي أبيض قبل نحو شهرين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في أوستن، كاترينا راتليف، إن التقارير الأولية لواقعة إطلاق النار "تشير إلى أن الضحية كان يحمل بندقية"، لافتة إلى أنه جرى إلقاء القبض على المتهم وأنه يتعاون مع الشرطة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفي ولاية كاليفورنيا، أضرم متظاهرون النار في محكمة مقاطعة ألاميدا العليا؛ ما أسفر عن حريق جرى احتواؤه بعد ذلك بوقت قصير.

وأفادت إدارة مدينة أوكلامد بألاميدا، بأن المتظاهرين حطموا نوافذ عدة مبانٍِ، ورسموا رسومات على الجدران، ووجهوا أشعة الليزر إلى عناصر الشرطة، كما تصدوا لعملاء أمريكيين جرى نشرهم في المدينة لحراسة محكمة فيدرالية.

وفي السياق ذاته، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على 45 شخصاً من المشاركين في احتجاجات اندلعت في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، مساء السبت، على خلفية إصابة 21 فرداً من عناصرها في اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وقالت الشرطة إن أفرادها استخدموا، مساء السبت، أسلحة "غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين، بعد أن أضرم بعضهم النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز القصر ومحكمة في كينغ كاونتي"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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