أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقالت وكالة "وفا" إن الرئيس أردوغان، شدّد خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين الأحد، على أهمية "مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى منع الضم الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، مؤكداً أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال".

وأكد الرئيس أردوغان أهمية "التواصل الإيجابي، بين حركتي التحرير الوطني فتح، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وصولاً إلى تحقيق المصالحة الكاملة وتوحيد المواقف لمواجهة الاحتلال".

من ناحيته قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشكر للرئيس التركي، على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.

وأشاد عباس بالموقف التركي الرافض لمخططات الضمّ الإسرائيلية، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره التركي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تُجريها القيادة الفلسطينية مع الأطراف الدولية، لإحباط مخططات الضم الإسرائيلية، التي ستقضي حال تنفيذها على فرص تحقيق السلام، وستُدخِل المنطقة في فوضى وعنف، وسيكون على إسرائيل تحمُّل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال.

ووضع عباس الرئيس أردوغان "في صورة الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية"، مؤكداً حرصه الكامل على الوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية".

كما استعرض الرئيس الفلسطيني الجهود التي تبذلها فلسطين لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، والخطط الموضوعة للحدّ منه، مثمناً الدعم التركي في هذ ا المجال.

وتبادل عباس ونظيره التركي التهانئ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ وأعربا عن أملهما في أن يعود على الأمة الإسلامية والعالم باليمن والبركات.