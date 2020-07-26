سياسة
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الدفاع التركية: الأيادي التي ستمتد إلى عَلمنا الغالي ستُكسر
قالت وزارة الدفاع التركية، إنها تدين بشدة وتندد بحرق العَلَم التركي في مدينة سلانيك باليونان، مضيفة: "ستُكسر الأيادي التي تمتد لعَلمنا الغالي وعلى اليونان وضع حد فوري لمثل هذه الاستفزازات".
الدفاع التركية: الأيادي التي ستمتد إلى عَلمنا الغالي ستُكسر
نددت وزارة الدفاع التركية بحرق علم تركيا في مدينة سلانيك باليونان اعتراضاً على إعادة الصلاة في آيا صوفيا  
26 يوليو 2020

أدانت وزارة الدفاع التركية بشدة، إقدام متطرفين يونانيين على حرق علم بلادها في مدينة سلانيك باليونان.

جاء ذلك في منشور لوزارة الدفاع التركية علقت خلاله عبر حسابها في "تويتر"، على ردود فعل يونانية حول فتح مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام المصلين.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر"، أنها تدين بشدة وتندد بحرق العلم التركي في سلانيك باليونان.

وتابعت وزارة الدفاع في منشورها: "ستُكسر الأيادي التي تمتد لعَلمنا الغالي وعلى اليونان وضع حد فوري لمثل هذه الاستفزازات".

تجدر الإشارة إلى أن أجراس الحزن دقت في كنائس اليونان كافة، وأقيمت طقوس حداد خاصة فيها، ونُكست الأعلام، تزامناً مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول.

وفي 24 يوليو/تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا" بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر المذكور، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وآيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعاً، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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