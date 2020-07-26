أعلنت السعودية السبت، بدء توافد حجاج بيت الله الحرام على مكة، التي تحتضن أبرز المشاعر المقدسة للمسلمين، قبيل أيام من بدء مناسك الحج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عبر تويتر، بـ"بدء وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة".

ويعد هذا أول إعلان لوصول وفود الحجاج إلى مكة، في ظل قرار سابق للمملكة بتنفيذ حج محدود لبضعة آلاف من المقيمين في المملكة تفادياً لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال مصطفى بن يوسف، حاج من كمبوديا مقيم بالمملكة، إنه تقدم بطلب ترشح لأداء الحج هذا العام لوزارة الحج السعودية وقُبل، وأجرى فحص كورونا، وأتم حجراً صحياً لمدة أسبوعين قبل الوصول إلى مكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنها فرضت طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة، محذرة من الحج دون تصريح مسبق.

وأوضحت أنها خلال أسبوع ضبطت 16 مخالفاً.

والثلاثاء أعلنت السعودية خطتها لتنفيذ إقامة الحج المحدود للمقيمين في أراضيها، عبر وسائل عدة أبرزها: إقامة الطواف بأفواج وبمسافات آمنة، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات في اليوم، وتجنيد 3500 عامل يعملون على 3 ورديات.

ووفق الخطة سيجري “تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، إضافة إلى تنظيم الحجاج في الطواف والسعي بوضع المسافات الأمنة، وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة، وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب“.

وستكون هذه الإجراءات الأولى من نوعها مع شعيرة الحج، في ظل خشية المملكة من تداعيات تفشي كورونا عالمياً.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الفريضة العظمى لدى المسلمين، وهي فريضة الحج، لكن في ظل أعداد محدودة من داخل المملكة، حسب قرار سابق للسعودية تفادياً لكورونا.

وستكون وقفة عرفات 30 يوليو/تموز الجاري، وتتوقع السعودية أن يكون عدد الحجاج أقلّ من 10 آلاف، ولمن هم أقل من 65 عاماً، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة في أواخر يونيو/حزيران الماضي.

والعام الماضي بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونين و489 ألفاً و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفاً من الخارج و634 ألفاً و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.