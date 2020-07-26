قُتل 5 مدنيين وأصيب 12 الأحد، في تفجير إرهابي استهدف سوقاً للخضراوات بمدينة رأس العين شمالي سوريا، الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وحسب وكالة الأناضول، فإن الهجوم الإرهابي نُفذ عبر دراجة نارية مفخخة، مُوقِعاً 5 قتلى بينهم طفل وامرأتان، و12 مصاباً نُقل من يعاني منهم من جروح خطيرة إلى مستشفيات بتركيا، كما خلّف التفجير الإرهابي أضراراً مادية كبيرة بالسوق.

ووجّهت قوات الأمن في المنطقة أصابع الاتهام إلى تنظيم PKK/YPG الإرهابي الذي سبق ونفّذ عمليات تفجير مماثلة في رأس العين وغيرها من مناطق شمالي سوريا.

ويواصل تنظيم YPG شن هجمات إرهابية من نقاط تمركزه في مدينتَي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين وتل أبيض، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي تنظيمَي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.