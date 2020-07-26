سُجل رسمياً أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية الأحد.

وأُعلِن عن 16 مليوناً و50 ألفاً و223 إصابة بينها 645 ألفاً و184 وفاة على الأقلّ.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، إذ سجّلت أربعة ملايين و178 ألفاً و21 إصابة بينها 146 ألفاً و460 وفاة، تليها منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي (أربعة ملايين و328 ألفاً و915 إصابة، و182 ألفاً و501 وفاة)، ثم أوروبا (ثلاثة ملايين و52 ألفاً و108 إصابات، و207 آلاف و734 وفاة).

ويواصل تفشي الوباء تسارعه إذ سُجل أكثر من خمسة ملايين إصابة منذ تموز/يوليو، أي ما يعادل ثلث مجموع الإصابات منذ ظهر كوفيد-19.

سُجل أكثر من 5 ملايين إصابة في كل من الأسابيع الخمسة الماضية، أُعلنَ عن 280 ألفاً منها في يوم 24 يوليو/تموز وحده - منظمة الصحة العالمية

وتعد بلجيكا البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه، إذ توُفي 85 شخصاً من كل 100 ألف، تليها بريطانيا (67) وإسبانيا (61) وإيطاليا (58) والسويد (56).

ويعد ارتفاع الأعداد مقلقاً على وجه الخصوص لأن الحصيلة المبنية على أرقام تجمعها فرانس برس من السلطات المحلية ومعلومات منظمة الصحة العالمية، لا تعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات.

ولا يُجرِي عديد من الدول فحوصاً إلا للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة أو تلك التي تعد الأخطر، فيما لا تملك دول أخرى إلا إمكانيات محدودة لإجراء فحوص.

أول إصابة في كوريا الشمالية

في السياق ذاته أعلنت كوريا الشمالية الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا، في مدينة كايسونغ.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في البلاد الأحد، أن شخصاً وُضع تحت الحجر الصحي للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وأن المشتبه به دخل مدينة كايسونغ الحدودية بطريقة غير نظامية.

وخلال اجتماع لحزب العمال، علّق رئيس البلاد كيم جونغ أون على الحادثة قائلاً: "إن الوضع حساس رغم اتخاذ تدابير وقائية مشددة منذ نحو 6 أشهر".

وأضاف كيم أن بلاده ستواصل اتخاذ التدابير الوقائية من كورونا، مبيناً أن السلطات أغلقت حركة الدخول والخروج إلى مدينة كايسونغ، مشيراً إلى فرض الحجر الصحي لجميع المواطنين الذين زاروا المدينة خلال آخر 5 أيام.

يُذكر أن كوريا الشمالية وقفت جميع رحلاتها مع الصين منذ مطلع العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.