قال الجيش اللبناني إن 29 خرقاً جوياً لأجواء بلاده حدثت خلال يومين من جانب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "خرقت 20 طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الجمعة الأجواء اللبنانية، والسبت وقعت 9 خروقات جوية معادية (على الأرجح إسرائيلية)".

وأوضح أن "الخروقات الجوية نفذت جميعها طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب"، كما أكدت قيادة الجيش أنّها "تتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وبالتزامن قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "قوات العدو أطلقت طائرة مسيَّرة للرصد والتعقُّب، شوهدت تحلق على علوّ منخفض فوق السياج التقني عند موقع العباد العسكري خارج بلدة حولا (الجنوبية)".

فيما لم يُصدِر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الحدث.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر حزب الله اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بدقة.

وتنتشر قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها استعادة الاستقرار والأمن.